Hochsee Cowboys
Folge 7: Sturmwarnung
46 Min.Ab 12
Ein Sturm rast auf die Fischgründe im Nordatlantik zu. Aber weil die Uhr für die Fangsaison unweigerlich weiterläuft, bleibt der Fischereiflotte von Gloucester nichts anderes übrig, als hinauszufahren, mag das Wetter auch noch so rau sein.
