Hochsee Cowboys
Folge 5: Hai-Alarm
48 Min.Ab 12
In den Fischgründen der Fischer aus Gloucester tauchen plötzlich große Weiße Haie auf. In der Hoffnung, einen der wertvollen Blauflossen-Thunfische zu fangen, bleibt ihnen allerdings nichts anderes übrig, als draußen auf hoher See zu bleiben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved