Wendepunkt

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 12
Folge 12: Wendepunkt

48 Min.Ab 12

Zu Beginn der zwölften Woche ist die Flotte von Gloucester in mehrere Lager geteilt. Während "FV-Tuna.com" und Fish Hawk der Konkurrenz weit voraus sind, hat für die anderen Crews die Aufholjagd begonnen. Auf Platz drei liegt derzeit Kapitän Tyler McLaughlin mit Pinwheel, dicht gefolgt von TJ Ott mit Hot Tuna. Wicked Pissah und Hard Merchandise müssen hingegen eine Schippe drauflegen, um überhaupt noch mithalten zu können.

