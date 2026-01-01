Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Erfolg und Verzweiflung

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 14
Erfolg und Verzweiflung

Erfolg und VerzweiflungJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 14: Erfolg und Verzweiflung

48 Min.Ab 12

Die Chancen, Gewinn einzufahren, schwinden stündlich - immerhin sind es nur noch zwei Wochen bis zum Ende der Blauflossenthunfisch-Saison. Das erfolgsverwöhnte Team "FV-Tuna.com" hat es geschafft, die Führung wieder zu übernehmen. Die direkten Rivalen wollen sich trotzdem noch längst nicht geschlagen geben. Alles in allem lässt sich die Flotte in zwei Lager einteilen: Während die einen langsam verzweifeln, weil kein Fisch in Sicht ist, sind andere völlig überarbeitet.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen