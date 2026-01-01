Hochsee Cowboys
Folge 14: Erfolg und Verzweiflung
48 Min.Ab 12
Die Chancen, Gewinn einzufahren, schwinden stündlich - immerhin sind es nur noch zwei Wochen bis zum Ende der Blauflossenthunfisch-Saison. Das erfolgsverwöhnte Team "FV-Tuna.com" hat es geschafft, die Führung wieder zu übernehmen. Die direkten Rivalen wollen sich trotzdem noch längst nicht geschlagen geben. Alles in allem lässt sich die Flotte in zwei Lager einteilen: Während die einen langsam verzweifeln, weil kein Fisch in Sicht ist, sind andere völlig überarbeitet.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2013 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved