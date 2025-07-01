Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Neue Regeln

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 15
Neue Regeln

Hochsee Cowboys

Folge 15: Neue Regeln

49 Min.Ab 12

Nach dem Eintreten einer unvorhersehbaren Situation werden die Karten noch einmal neu gemischt. Eigentlich war der Wettbewerb so gut wie entschieden, doch eine Woche vor dem Ende der Blauflossenthunfisch-Saison kommt es zu Ausfällen. Dauerchampion "FV-Tuna.com" und Rivale Pinwheel, die die Flotte auf Platz eins und zwei angeführt haben, können wegen Krankheit und Verletzungen nicht ausfahren. Die verbleibenden Teams setzen alles aufs Spiel, um sich im Wettbewerb eine Top-Position zu sichern.

