Hochsee Cowboys
Folge 12: Pineapple Mafia
43 Min.Ab 12
Tyler McLaughlin, der Kapitän der "Pinwheel", hat eine Glückssträhne, die sich auf die anderen Crews aus Gloucester zu übertragen scheint. Endlich können die bewährten Veteranen die neuen Rivalen in ihre Schranken weisen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved