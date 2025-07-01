Hochsee Cowboys
Folge 3: Band of Brothers
44 Min.Ab 12
Drei neue Boote haben sich mittlerweile an die Spitze des Wettbewerbs gekämpft. Für die erfahrenen Seeleute aus Gloucester ist das ein Schlag ins Gesicht. Sie wollen diese Schmach jedoch auf keinen Fall auf sich sitzen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved