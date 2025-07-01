Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 4
Folge 4: Follow the Leaders

43 Min.Ab 12

Die neuen Teilnehmer im Wettbewerb setzen die lokale Flotte aus Gloucester zunehmend unter Druck. Doch erfahrene, krisenerprobte Kapitäne wie Dave Carraro, TJ Ott und all die anderen geben sich niemals einfach kampflos geschlagen.

