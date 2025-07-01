Hochsee Cowboys
Folge 4: Follow the Leaders
43 Min.Ab 12
Die neuen Teilnehmer im Wettbewerb setzen die lokale Flotte aus Gloucester zunehmend unter Druck. Doch erfahrene, krisenerprobte Kapitäne wie Dave Carraro, TJ Ott und all die anderen geben sich niemals einfach kampflos geschlagen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved