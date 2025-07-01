Hochsee Cowboys
Folge 11: Angry Waters
43 Min.Ab 12
Wer wagt, gewinnt: Die Regeln auf hoher See sind denkbar einfach - und die Fischer scheuen eigentlich kein Risiko. Doch als ein heftiger Sturm aufzieht, muss jeder Kapitän für seine Crew entscheiden, wie weit er gehen kann.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved