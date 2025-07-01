Hochsee Cowboys
Folge 2: War on the Water
44 Min.Ab 12
Aktuell läuft es sehr schleppend für die lokale Flotte aus Gloucester. Die Kapitäne müssen sich zusammentun und an einem Strang ziehen, um ihr Revier zu verteidigen. Doch ihre neuen Konkurrenten kämpfen mit harten Bandagen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved