Hochsee Cowboys
Folge 13: Crunch Time
43 Min.Ab 12
Zeit ist Geld. Doch leider läuft die Zeit den Hochseeanglern gerade davon. Dabei kommt es jetzt, wo sich die Saison dem Ende zuneigt, darauf an, noch ein paar fette Blauflossenthunfische zu angeln. Einer der Kapitäne zieht einen großen Fang an Land.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
