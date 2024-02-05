Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 9: Die bittere Wahrheit
72 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 6
Die erste Entscheidungszeremonie steht an. Die Experten versammeln alle Paare in einem Raum und befragen jeden zum derzeitigen Stand der Beziehung. Vorab schreibt jede Person auf einen Zettel, ob sie bleiben oder gehen möchte und enthüllt die Antwort am Ende des Gesprächs mit den Experten. Werden sich alle Pärchen für das Weiterführen ihrer Ehe entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)