Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 8Folge 9vom 05.02.2024
72 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 6

Die erste Entscheidungszeremonie steht an. Die Experten versammeln alle Paare in einem Raum und befragen jeden zum derzeitigen Stand der Beziehung. Vorab schreibt jede Person auf einen Zettel, ob sie bleiben oder gehen möchte und enthüllt die Antwort am Ende des Gesprächs mit den Experten. Werden sich alle Pärchen für das Weiterführen ihrer Ehe entscheiden?

