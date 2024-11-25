Desiree und Marco: Hier liegt Liebe in der Luft!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: Desiree und Marco: Hier liegt Liebe in der Luft!
126 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 6
Herzklopfen pur bei Desiree und Marco: Bei ihrem Blind Date im Standesamt fliegen die Funken. Die 39-jährige Jenny und der 46-jährige Martin wollen ihre Hochzeitsreise nach Uruguay antreten. Am Flughafen dann der Schock: Sie müssen vorerst in Deutschland bleiben. Endlich angekommen in Sri Lanka: Emma und Christian lernen direkt die Kultur kennen und zeigen Rhythmusgefühl.
