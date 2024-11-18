Jenny und Martin: Das perfekte Fundament ist gelegtJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: Jenny und Martin: Das perfekte Fundament ist gelegt
126 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 6
Statt im Flugzeug sitzen die Frischvermählten Emma und Christian nun in der Notaufnahme. Kann ihre Reise nach Sri Lanka noch stattfinden? Die Trauung von Jenny und Martin steht kurz bevor und die Emotionen kochen über. Wird es hier ein Jawort geben? In Japan wird es heiß: Pia und Toni kommen sich näher. Die nächsten Turbulenzen in Singapur. Bei Michelle und Fabian fahren die Gefühle Achterbahn. Zwei weitere Singles werden überrascht, das ist zumindest der Plan ...
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen