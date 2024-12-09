Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ehekrise bei Jenny und Martin

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 09.12.2024
121 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 6

Der erste Konflikt bei Francisca und Kevin: Nach der Ankunft in Vietnam bricht für die Kita-Leiterin die Welt zusammen. In Sri Lanka schicken Emma und Christian Schildkrötenbabys in die weite Welt und schmieden Zukunftspläne. In Uruguay fliegen bei Jenny und Martin die Fetzen - haben die beiden noch eine gemeinsame Zukunft oder gehen sie getrennte Wege? Zurück in Deutschland geht es für Pia und Toni hoch hinaus. Lässt dieses Erlebnis auch ihre Herzen höherschlagen?

