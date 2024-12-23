Das Experiment ist vorbei: Ehe oder Scheidung?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 9: Das Experiment ist vorbei: Ehe oder Scheidung?
120 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 6
Zwölf Singles haben sich das Ja-Wort gegeben und sich für das größte Experiment ihres Lebens entschieden. Vor dem Finale sehen die Frauen und Männer ihre emotionalsten Momente und lassen die vergangenen Wochen Revue passieren. Jetzt stehen sie vor der alles entscheidenden Frage: Ist aus Wissenschaft Liebe geworden? Wählen sie die Ehe oder die Scheidung?
