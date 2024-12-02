Kevin und Francisca: Bei dieser Hochzeit halten alle den Atem an!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Kevin und Francisca: Bei dieser Hochzeit halten alle den Atem an!
122 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 6
Bei Kevin und Francisca liegen die Nerven blank. Werden sie den mutigen Schritt wagen und "Ja" zueinander sagen? Die Tierliebhaber Emma und Christian starten in die erste Safari ihres Lebens, die im Desaster endet. Zurück in Deutschland: Michelle besucht ihren Fabian zu Hause in Illertissen. Auch Pia zeigt ihrem Ehemann Toni ihre vier Wände in Syke. Emotionen pur in Uruguay: Jenny fühlt sich wie vom Pech verfolgt und kann ihre Enttäuschung nicht mehr zurückhalten.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen