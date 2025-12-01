Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 10vom 23.12.2025
116 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Das große Finale geht weiter mit der alles entscheidenden Frage: Ehe oder Scheidung? Es fließen Tränen, Überraschungen werden präsentiert und glückliche Paare gehen in eine gemeinsame Zukunft. Bei welchen der sechs Paare wurde aus Wissenschaft Liebe und wer geht fortan getrennte Wege? Wie werden sich die Paare entscheiden?

