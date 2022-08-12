Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 12.08.2022: Ein Haus voller Liebe
45 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12
Ghosthunter-Pioneer Hans Holzer untersuchte 1969 die Howard Lodge in Sykesville, Maryland, und fühlte sich schon beim Betreten des Hauses wie in Trance: Wie auch die damalige Eigentümerin Jacqueline sah er Schattengestalten und hörte nächtliches Babygeschrei. Seine Nachforschungen ergaben, dass dort im Lauf der Jahre eine ganze Reihe von Personen den Tod gefunden hatten. Doch als er Jacqueline um einen weiteren Besuchstermin bat, lehnte sie ab. Da der Spuk in der Howard Lodge immer noch andauert, wollen die paranormalen Expert:innen um Holzers Tochter der Sache auf den Grund gehen und reisen nach Sykesville.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.