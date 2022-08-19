Das Geheimnis von Mystery HillJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 19.08.2022: Das Geheimnis von Mystery Hill
44 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12
Hans Holzer führte zahlreiche Untersuchungen auf Mystery Hill in Salem, New Hampshire, durch. Dieser Ort gleicht dem weltberühmten „Stonehenge“ und scheint Jahrtausende alt zu sein. Holzer wollte herausfinden, wer es errichtet hatte, um mehr ...
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.