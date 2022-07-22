Schickt sie nicht in den Himmel!Jetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 22.07.2022: Schickt sie nicht in den Himmel!
45 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12
Das Bell-Haus in Waterford, Maine, liegt extrem abgelegen und wird seit Jahrzehnten von Geistern heimgesucht. Nach Aussage von Ghosthunter-Pionier Hans Holzer war die erste Besitzerin von mehreren Dämonen besessen. Auch Besitzer Nummer zwei, der das Bell-Haus als Feriendomizil erwarb, sah Schattengestalten in den Zimmern und hatte Gäste, die an Hals und Haaren gepackt wurden. Inzwischen ist der Spuk noch extremer geworden – die Geister scheinen regelrecht an das Anwesen gebunden zu sein. Das Team paranormaler Ermittler:innen rollt den alten Fall wieder auf und verbringt eine Nacht in dem unheimlichen Gemäuer.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.