Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 29.07.2022: Die blutige Hand
44 Min.Folge vom 29.07.2022Ab 12
1963 wurde Ghosthunter-Pionier Hans Holzer nach Mason Court in Cleveland gerufen. Jerelene und Thomas Todd lebten dort mit Sohn Tony in einem Haus, das von Geistern heimgesucht wurde: Jede Nacht hörten sie markerschütternde Schreie einer Frau und sahen, wie sich ihre Falltür von selbst öffnete – sie wurde von einer abgetrennten, blutigen Hand hochgedrückt. Da die Familie wenige Wochen später panikerfüllt auszog, konnte Holzer das Haus nicht gründlich untersuchen und den Fall nicht lösen. Wie die paranormalen Expert:innen erfahren, hält der Spuk in Mason Court jedoch immer noch an und reisen daraufhin nach Cleveland.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.