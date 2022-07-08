Der Geist von Lincolns MörderJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 08.07.2022: Der Geist von Lincolns Mörder
45 Min.Folge vom 08.07.2022Ab 12
Nach dem Attentat auf US-Präsident Abraham Lincoln 1865 im Ford’s Theatre in Washington versteckte sich sein Mörder John Wilkes Booth zuerst in der Surratt Tavern. Als Ghosthunter-Pionier Hans Holzer dieses Haus in den 60er Jahren erkundete, war er von einer derart gewaltigen paranormalen Präsenz umgeben, dass er hinausrannte. Und seit die Surratt Tavern ein Museum ist, berichten Besucher:innen immer wieder von Geistersichtungen. Spukt John Wilkes Booths Geist hier herum? Und auch der von Mary Surratt, die einst als seine Komplizin zum Tode verurteilt wurde? Das Team um Holzers Tochter Alexandra ermittelt.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.