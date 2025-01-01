Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 12
46 Min.Ab 16

Der Dekan Robert Walton wird erschlagen in einem Park aufgefunden. Wurde er Opfer eines Raubmordes oder hatte die Tat persönliche Hintergründe? Lieutenant Joe Kenda und sein Team befragen die Gemeindemitglieder, und niemand kann sich vorstellen, dass ihr Vorsteher Feinde hatte. Auch mithilfe der Bevölkerung kommen die Ermittler der Lösung des Falls nicht weiter.

