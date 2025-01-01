Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 6: Die letzte Schicht
44 Min.Ab 12
Missy Berry, Mitarbeiterin in einem Fast-Food-Restaurant, wird eines Nachts in ihrem Auto mit einem Schuss in den Kopf getötet. Als Lieutenant Joe Kenda Missys Chefin Ruth den Verlust meldet und fragt, ob das Opfer Feinde hatte, führt sie ihn zu einem Polizisten, der Missy die Schuld dafür gab, dass er seinen Job verlor. Doch als sich herausstellt, dass dem Opfer eine große Menge Geld gestohlen wurde, nimmt der Fall eine neue Wendung.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
