Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 7vom 20.08.2025
44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 16

Auf dem Heimweg von der High School wird J.L. Jackson erschossen. Der 14-Jährige war mit Freunden im Auto unterwegs, als auf den Wagen gefeuert wurde. Für Joe Kenda ist es keine einfache Ermittlung. Offenbar war es in der Schule zu einem Streit mit einer anderen Gruppe gekommen ... Hat das etwas mit der blutigen Tat zu tun? Oder hatte es der Täter gar nicht auf ein spezielles Opfer abgesehen?

Rive Gauche Television
