Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der geborene Lügner

Staffel 1Folge 14
Der geborene Lügner

Der geborene LügnerJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 14: Der geborene Lügner

49 Min.Ab 12

Die 22-jährige Mikki Filmore wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Lieutenant Kenda und sein Team machen sich auf die Suche nach dem Täter, doch sie finden keine brauchbare Spur. Einige Wochen später geschieht ein weiterer Mord in der Apartment-Anlage, in der auch Mikki starb. Wieder wurde eine junge Frau erwürgt. Nun gerät ein Hauptzeuge im ersten Mord ins Visier der Ermittler.

