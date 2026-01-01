Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Ein Rudel Hyänen
45 Min.Ab 16
Aus einer vermeintlichen Straßenschlägerei wird ein Mordfall: Nachdem der Soldat und Familienvater Layne Schmidtke buchstäblich zu Tode geprügelt wird, muss Lieutenant Joe Kenda die Hintergründe der brutalen Tat herausfinden, für die ein Mob Teenager verantwortlich zu sein scheint.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
