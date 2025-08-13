Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Tödlicher Ausflug
46 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Ein anonymer Anruf führt die Polizei an einer einsamen Straße in den Bergen zur Leiche eines Mädchens. Sie wird als die 16-jährige Maggie Fetty identifiziert und offenbar wurde sie stranguliert. Seit einem Jahr lebte Maggie auf der Straße und Detective Joe Kenda findet nicht viel über sie heraus. Er und seine Kollegen suchen nach ihrer Freundin Jill, in der Hoffnung, dass sie ihnen weiterhelfen kann.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen