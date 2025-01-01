Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Ein dunkles Geheimnis
46 Min.Ab 16
Im Frühling des Jahres 1985 findet die Polizei die erwürgte Lourdes Riddle im Kofferraum ihres Autos. Ermittler Joe Kenda recherchiert in der Vergangenheit der Verstorbenen und stößt auf Hinweise, die auf ein mysteriöses Doppelleben schließen lassen. Was tat Lourdes hinter dem Rücken ihres Mannes?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen