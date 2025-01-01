Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 1Folge 5
45 Min.Ab 16

Aus einer vermeintlichen Straßenschlägerei wird ein Mordfall: Nachdem der Soldat und Familienvater Layne Schmidtke buchstäblich zu Tode geprügelt wird, muss Lieutenant Joe Kenda die Hintergründe der brutalen Tat herausfinden, für die ein Mob Teenager verantwortlich zu sein scheint.

