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Hunting Party - Die Mörderjagd

Richard Harris

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 28.04.2026
Richard Harris

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 1: Richard Harris

41 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Die Ex-Profilerin Bex Henderson wird zurück in den Dienst beordert, als ein geheimes Gefängnis nach einer Explosion zerstört wird und die verhafteten Schwerverbrecher plötzlich wieder auf freiem Fuß sind. Sie erhält Unterstützung von einem alten Bekannten.

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