Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 9: Tom Beecher
41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Das FBI ermittelt im Fall der vermissten Studentin Lily Jacobs. Eine Spur führt die Ermittler zu dem gesuchten Häftling Tom Beecher, der bereits eine weitere Geisel in seiner Gewalt hat. Die Agenten nehmen Beecher fest, bevor eine der Frauen zu Schaden kommt. Doch Lily bleibt weiterhin spurlos verschwunden. Und Beecher scheint sich nicht daran erinnern zu können, wo er die junge Frau gefangen hält ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved