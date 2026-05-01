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Hunting Party - Die Mörderjagd

Mark Marsden

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 19.05.2026
Mark Marsden

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 7: Mark Marsden

41 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Mark Marsden, der wegen dreifachen Mordes verurteilt wurde, ist spurlos verschwunden - und mit ihm Carol Miller, eine Mitarbeiterin von "The Pit". Bex vermutet, dass Marsden hochgradig traumatisiert ist und Carol deshalb in großer Gefahr schwebt. Eine Spur führt die Ermittler schließlich nach Reno, wo inzwischen zwei weitere Menschen ums Leben gekommen sind. Die Morde tragen die Handschrift von Marsden. Können die Agenten den Serienkiller stoppen?

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