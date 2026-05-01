Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 7: Mark Marsden
41 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Mark Marsden, der wegen dreifachen Mordes verurteilt wurde, ist spurlos verschwunden - und mit ihm Carol Miller, eine Mitarbeiterin von "The Pit". Bex vermutet, dass Marsden hochgradig traumatisiert ist und Carol deshalb in großer Gefahr schwebt. Eine Spur führt die Ermittler schließlich nach Reno, wo inzwischen zwei weitere Menschen ums Leben gekommen sind. Die Morde tragen die Handschrift von Marsden. Können die Agenten den Serienkiller stoppen?
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved