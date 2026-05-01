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Hunting Party - Die Mörderjagd

Arlo Brandt

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 12.05.2026
Arlo Brandt

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 6: Arlo Brandt

41 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Bex geht einem weiteren entflohenen Häftling auf die Spur: Arlo Brandt. Der psychisch Kranke diente im Gefängnis als Versuchsperson einer speziellen Therapie, die seine Persönlichkeitsstörung regulieren sollte. Nun ist Brandt wieder auf freiem Fuß und entführt wahllos Menschen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Bex, Hassani und Shane ermitteln auf Hochtouren, um die Opfer aus seinen Fängen zu befreien.

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