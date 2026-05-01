Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 6: Arlo Brandt
41 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Bex geht einem weiteren entflohenen Häftling auf die Spur: Arlo Brandt. Der psychisch Kranke diente im Gefängnis als Versuchsperson einer speziellen Therapie, die seine Persönlichkeitsstörung regulieren sollte. Nun ist Brandt wieder auf freiem Fuß und entführt wahllos Menschen, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Bex, Hassani und Shane ermitteln auf Hochtouren, um die Opfer aus seinen Fängen zu befreien.
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved