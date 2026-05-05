Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 3: Lowe
41 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Um das Geheimnis des zerstörten Gefängnisses zu lüften, beleuchtet Bex den Fall der Insassin Brenda Lowe. Diese wurde verurteilt, weil sie in einem Wald Wölfe gezüchtet und mit ihnen Jagd auf Menschen gemacht hatte. Lowe diente nach ihrem Haftaufenthalt als Probandin eines psychologischen Experiments, dessen Ergebnis interessante Hinweise auf die Zerstörung von "The Pit" liefert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved