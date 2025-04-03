Treffer, Tricks und TränenJetzt kostenlos streamen
Ice Pilots
Folge 11: Treffer, Tricks und Tränen
43 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Die Electra ist rund um die Uhr im Einsatz und Buffalo will eine weitere Maschine aus Großbritannien in den Hangar holen. Joe und Mikey holen ihr neues Baby heim und beenden damit eine Ära der britischen Luftfahrt. Devan bereitet sich mit der DC-4 auf die neue Feuersaison vor. Und James' Sohn vertritt die Crew beim Seifenkistenrennen.
Ice Pilots
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH