Ice Pilots

Rockstars und Enten

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 20.03.2025
Folge 3: Rockstars und Enten

43 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Joe will mit einem antiken Schneemobil an einem Rennen teilnehmen, das von einem Flugzeugmotor angetrieben wird und keine Bremsen hat. Die Wasserbomber-Crew kommt derweil in der Türkei ins Schwitzen, denn sie versuchen das Versprechen einzuhalten, das Mikey Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson gegeben hat.

