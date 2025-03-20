Der Neue aus AustralienJetzt kostenlos streamen
Ice Pilots
Folge 5: Der Neue aus Australien
44 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein Jahr nach der Bruchlandung sind alle Reparaturen an der Electra durchgeführt und das gute Stück soll seinen Dienst wieder aufnehmen - die erste Tour ist gleich ein Härtetest. Derweil begrüßt die Buffalo-Crew einen neuen Piloten aus dem fernen Australien: Will Dyer will seine warme Heimat trotz der eisigen Temperaturen gegen einen Platz im Buffalo-Cockpit eintauschen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH