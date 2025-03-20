Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Doku Staffel 5 Folge 5 vom 20.03.2025
44 Min. Folge vom 20.03.2025 Ab 12

Ein Jahr nach der Bruchlandung sind alle Reparaturen an der Electra durchgeführt und das gute Stück soll seinen Dienst wieder aufnehmen - die erste Tour ist gleich ein Härtetest. Derweil begrüßt die Buffalo-Crew einen neuen Piloten aus dem fernen Australien: Will Dyer will seine warme Heimat trotz der eisigen Temperaturen gegen einen Platz im Buffalo-Cockpit eintauschen.

