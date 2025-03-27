Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Mikey unter Strom

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 27.03.2025
Mikey unter Strom

Mikey unter StromJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 9: Mikey unter Strom

43 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Die Electra ist derzeit das wichtigste Flugzeug für Buffalo Airways. Deshalb liegen die Nerven blank, als es beim Beladen zu einem Unfall kommt und der Rumpf beschädigt wird. Kurzerhand reist Joe nach England, um eine Ersatzmaschine zu beschaffen. Mikey muss derweil den Laden in Kanada schmeißen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen