Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 20.03.2025
Folge 4: Alte Bekannte

43 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Der kälteste Winter seit 22 Jahren hat Nord-Kanada im Griff. Doch nicht nur die damit verbundenen Probleme gehen an die Substanz der Crew. Als Joes letzte DC-3 den Geist aufgibt, soll seine ehemaliger Pilot Devan Brooks eine andere Maschine aus Quebec holen - die war jedoch seit sieben Jahren nicht in der Luft.

