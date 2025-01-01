Staffel 2Folge 17
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 17: Die böse Mutter
45 Min.Ab 12
Für Sven Schmitt ist die die böse Schwiegermutter nicht nur ein Klischee, sondern bittere Wahrheit. Karin Winkler hat sich dauerhaft eingenistet und raucht und säuft den ganzen Tag. Sven reicht es, er will seine Schwiegermutter rauswerfen und sucht Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer. Doch so leicht soll Sven seine Schwiegermutter nicht loswerden. Aber damit nicht genug. Die trotzige Seniorin bringt auch noch die ihre sechsjährige Enkelin in Lebensgefahr.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH