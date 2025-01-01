Staffel 2Folge 20
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 20: Amnesie
45 Min.Ab 12
Die Karriere von Marketingchef Henrik Löwe geht gerade durch die Decke. Doch dann bezichtigt ihn eine Kollegin der Vergewaltigung und der 32-Jährige steht plötzlich vor den Scherben seines Lebens. Sein Chef kündigt ihm fristlos, und seine Frau schmeißt ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Rechtsanwalt Alexander Stephens tut sein Möglichstes, doch die Beweislage wird immer eindeutiger. Sagt Henrik Löwe wirklich die Wahrheit? Will ihm jemand die Vergewaltigung in die Schuhe schieben?
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
