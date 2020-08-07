Staffel 2Folge 47vom 07.08.2020
Diplomatische FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 47: Diplomatische Fahrerflucht
45 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12
Es ist eine Geschichte, die sogar Rechtsanwalt Alexander Stephens an die Grenzen seiner beruflichen Möglichkeiten bringt. Der selbstständige Bauelektriker Robert Meisner wird von einem Auto angefahren. Als das Opfer schwer verletzt im Krankenhaus erwacht, die Schocknachricht: Der Unfallfahrer wird nicht schuldig gesprochen. Der Grund: Er ist Diplomat und genießt Immunität. So steht es im Gesetz. Rechtsanwalt Stephens sind die Hände gebunden ...
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1