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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 04.09.2022
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Der auferstandene Vater

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 6: Der auferstandene Vater

44 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12

Es ist wie im Horrorfilm: Ein Totgeglaubter steht plötzlich vor der Tür von Sabine Klein. Er will 20.000 Euro oder ihr Kind - seine Tochter. Sie wendet sich an Christian Vorländer und der muss feststellen, dass ein älterer Mann dem Kind schon erschreckend nah kommt.

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

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