Staffel 2Folge 79
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 79: Große Liebe, große Lügen
45 Min.Ab 12
Paul Seger versucht verzweifelt, seinen schwer verletzten Freund wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Der Rettungsversuch wird ihm zum Verhängnis: Er selbst wird verdächtigt, seinen Freund erstochen zu haben. Paul Seger streitet alles ab, doch die Beweislast ist erdrückend. Stephan Lucas kämpft sich durch ein Geflecht von Lügen und Geheimnissen um dem Familienvater zu helfen. Er will herausfinden, ob sein Mandant ein eiskalter Mörder oder das Opfer einer lang geplanten Intrige ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH