Staffel 5Folge 11vom 14.06.2026
Gefährliche TräumeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 11: Gefährliche Träume
44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Flittchen! So bezeichnet Mareike Bosch die Freundin ihres Sohnes Vinz. Aber der ist zum ersten Mal verliebt und sieht in Chantal Heckler die Frau seines Lebens. Er opfert sein ganzes Erspartes um ihr alles bieten zu können. Mareike ist entsetzt. Da sie an ihren Sohn nicht rankommt, sucht sie Hilfe bei Alexander Hold. Der tut alles, um Vinz daran zu hindern am Ende mehr als nur sein Geld für die Liebe zu opfern.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1