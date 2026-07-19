Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ehehölle

Die EhehölleJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 6: Die Ehehölle

46 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Thomas Moch will sich von seiner gewalttätigen Ehefrau Tanja scheiden lassen. Christian Vorländer steht ihm als Anwalt zur Seite. Doch dann verschwindet Tanja spurlos und Thomas gerät unter Mordverdacht. Ein Handyvideo zeigt ihn anscheinend beim Entsorgen der Leiche. Thomas gesteht Christian Vorländer eine peinliche Wahrheit: Er hat nicht seine Frau sondern eine lebensechte Sexpuppe verschwinden lassen. Die ist aber unauffindbar und Thomas' Wohnung voller Blutspuren ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 4 Staffeln und Folgen