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Gerechtigkeit um jeden Preis

Gerechtigkeit um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 22: Gerechtigkeit um jeden Preis

44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Ein Unbekannter macht Polizistin Mara Peters in Gestalt ihres getöteten Kollegen Heiko das Leben zur Hölle. Die Kommissarsanwärterin ist sich sicher: Ihr Konkurrent Stefan Heiser steckt hinter den Mobbing-Attacken. Hilfesuchend wendet sich die 33-Jährige an Richter Alexander Hold. Der Täter scheint auch bald überführt zu sein. Doch Mara birgt ein dunkles Geheimnis ...

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