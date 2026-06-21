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Jagdfieber

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 33: Jagdfieber

45 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Ein brutaler Mord erschüttert ein kleines Dorf. Im angrenzenden Wald wird ein Gemeindemitglied hinterrücks erschossen und hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Der örtliche Polizeibeamte ruft die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter zu Hilfe. Noch bevor die Ermittlungen richtig beginnen, wird ein feiger Mordanschlag auf die trauernde Familie verübt. Die Kommissare müssen schnell herausfinden, wer der Familie nach dem Leben trachtet und wieso.

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